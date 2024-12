Trump schikt met nieuwszender ABC na klacht over laster

De twee partijen hebben met de overeenkomst een kostbare rechtszaak vermeden, melden Amerikaanse media. Stephanopoulos en ABC News betuigen ook hun spijt over uitlatingen over Trump tijdens een interview met Trumps partijgenote Nancy Mace begin dit jaar. Interviewer Stephanopoulos beweerde dat Trump „aansprakelijk was gesteld voor verkrachting”. Hij uitte zijn onbegrip dat Mace, een slachtoffer van verkrachting, Trump steunde.

Stephanopoulos herhaalde de bewering tien keer tijdens zijn verhitte discussie met Mace, aldus nieuwszender Fox. Een jury in New York heeft echter bepaald dat Trump aansprakelijk is voor „seksueel misbruik”, wat in die Amerikaanse staat anders is dan verkrachting.