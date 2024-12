Dit moet in je noodpakket zitten als er een ramp uitbreekt

Flessen water

Mensen kunnen maar een paar dagen overleven zonder vocht. Het Rode Kruis adviseert daarom drie flessen water per persoon per dag op voorraad te hebben, zodat je voor de eerste 72 uur van een ramp meer dan voldoende hebt.

Hoelang kun je die flessen bewaren? Dat is niet helemaal duidelijk. Op flessen water staat vooral een houdbaarheidsdatum omdat dit verplicht is, lang daarna is het nog prima drinkbaar. Het advies van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is om in ieder geval goed te blijven kijken, ruiken en proeven.

Je breekt de flessen aan als er geen water meer uit de kraan komt of als het drinkwater vervuild is, zoals onlangs in Apeldoorn. Daar zat de E. colibacterie in het water, waardoor het kraanwater tijdelijk niet drinkbaar was. De drinkwatervoorziening kan ook haperen bij extreem weer zoals droogte of overstromingen, of als de stroom uitvalt.

Waterfilter

Met een waterfilter filter je zoet water, bijvoorbeeld opgevangen regenwater, tot het veilig drinkbaar is.

De filter, die je op de fles plaatst, vangt verontreinigingen op. Volgens Stefan van Goor, die waterfilters verkoopt voor zijn bedrijf Rampenrugzak, maakt het veel uit waar je het water vandaan haalt. „Als je water uit een sloot haalt waar een boer het aangrenzende land net heeft ondergespoten met bestrijdingsmiddelen, zit daar een hoge concentratie van bestrijdingsmiddelen in. Dan heb je wel een heel goede waterfilter nodig, wil je dat eruit kunnen halen.”

Van Goor raadt aan om opgevangen regenwater te filteren, dat is het veiligste. „Je kunt dat bijvoorbeeld uit de regenton in de tuin halen, maar check wel of daar geen dode muis of iets dergelijks in ligt, anders kun je daar weer heel ziek van worden.”

Lang houdbaar eten

Stel, de elektriciteit valt uit, dan ontdooit de voorraad in de vriezer. Als dat op is en je kunt de deur ook niet meer uit (vanwege een oorlog of epidemie), is het tijd om de noodvoorraad voedsel aan te breken.

Zorg ervoor dat daar dingen in zitten die je normaal ook graag eet. Noten, ingeblikte groenten en gedroogd fruit en pasta kun je lang bewaren. Check elk halfjaar of de producten nog houdbaar zijn. Vergeet ook het eten voor de huisdieren niet.

Het Voedingscentrum geeft tips voor een noodrantsoen gebaseerd op lang houdbare producten uit de Schijf van Vijf. Het ontbijt op dag één begint met een kop koffie of thee en havermoutpap met gedroogd fruit, gemaakt met melkpoeder.

Wie nog een stap verder wil gaan, kan ook gevriesdroogde maaltijden kopen die soms decennia na aankoop nog te eten zijn. Een blik noodrantsoen van aardappelpuree met rundvlees en bonen, houdbaar voor 15 jaar, kost bij noodpakkettenverkoper Stefan van Goor zo’n 35 euro. Uit dit blik komen drie porties. Volgens het Voedingscentrum zijn gevriesdroogde maaltijden over het algemeen niet zo gezond of smaakvol als verse maaltijden.

Hygiëneproducten zoals toiletpapier, zeep, tandpasta en tandenborstel

Ook tijdens een ramp wil je je billen kunnen afvegen, oksels kunnen wassen en tanden kunnen poetsen. Mocht je bijvoorbeeld bij een overstroming naar zolder moeten vluchten en je zit daar een tijdje vast, dan is het prettig als er ook wat hygiëneproducten in het noodpakket zitten.

Lijst met belangrijkste telefoonnummers

Wie kent er nog telefoonnummers uit zijn hoofd? Niet iedereen meer, dus is het slim om een lijstje klaar te leggen met belangrijke nummers. En als je toch bezig bent, doe daar dan meteen een kopie bij van je rijbewijs, paspoort en verzekeringspas. Stel dat je geëvacueerd wordt, bijvoorbeeld bij overstromingen, oorlogssituaties of bosbranden, dan is het belangrijk dat je je kunt identificeren.

Warmtedeken en fluitje

Het Rode Kruis adviseert om een warmtedeken en fluitje in een noodpakket te stoppen. De warmtedeken komt alleen van pas als je van huis bent, want de meeste mensen hebben gewone dekens in huis. Neem het pakket daarom mee in de auto of op de vlucht.

Ook staat op de paklijst van het Rode Kruis een fluitje. „Stel, je moet op een dak schuilen vanwege zware overstromingen. Dan ben je makkelijker hoorbaar voor de hulpdiensten”, zegt een woordvoerder van de hulporganisatie.

Bij Stefan van Goor zit een fluitje niet standaard in zijn rampenrugzak. „Als je ergens vastzit, moet je net toevallig dat fluitje in de buurt hebben. Die kans is klein.”

EHBO-kit

Een EHBO-kit, die hebben de meeste mensen wel in huis of in de auto liggen. Soms is de inhoud incompleet of verouderd; controleer die dus regelmatig. In een standaard EHBO-kit zitten onder meer gaaskompressen, wegwerphandschoenen, wondreinigingsdoekjes, pleisters, een schaar, mitella en wondhechtstrips. Noodzakelijk voor als de huisarts en het ziekenhuis het te druk hebben met andere zaken, bijvoorbeeld als er veel gewonden zijn na een aanslag of explosie of bij een epidemie.

Kaarsen en lucifers of aansteker

Wie geen stroom heeft, heeft geen licht. Kaarsen, of waxinelichtjes, mogen daarom niet ontbreken in het noodpakket. En ook lucifers in een waterdicht zakje of een aansteker zijn essentieel.

Een zaklamp op batterijen, met extra batterijen

Kaarsen zijn gezellig, maar niet handig om mee rond te lopen en bovendien brandgevaarlijk. Daarom is het goed om een zaklamp in het noodpakket te stoppen met reservebatterijen. Daar heb je genoeg aan om de eerste dagen zonder stroom licht te hebben in het donker. Ga daar geen hele boeken mee lezen, dan ben je snel door je batterijen heen.

Een radio op batterijen, met extra batterijen

Als zich in Nederland een lokale of nationale ramp voltrekt, communiceren de hulpdiensten via de radio of televisie. De regionale omroep of radio wordt dan gebruikt als rampenzender. Het is goed om te weten op welke frequentie deze zender zich bevindt in jouw woonplaats; je kunt de noodradio er alvast op instellen. Deze radio gebruik je als mobiele apparaten het niet meer doen.

Contant geld

Ineens niet meer kunnen pinnen: het kan gebeuren als het elektronische betaalverkeer wordt gehackt of platligt vanwege een stroomstoring. Zorg daarom voor een noodpotje met contant geld, was het advies deze week van Nederlandse banken. Volgens het Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, kan een bedrag van 50 euro al volstaan om de eerste dagen door te komen.

Powerbank

Om op de hoogte te blijven van het nieuws en bereikbaar te blijven voor hulpdiensten of familie en vrienden is het belangrijk om je telefoon op te kunnen laden. Als de elektriciteit uitvalt, kan dat via een powerbank, bijvoorbeeld een die oplaadbaar is via zonnecellen. Let er wel even op dat de powerbank opgeladen in het pakket zit, en dat er een snoer bij zit dat past op jouw huidige telefoon.