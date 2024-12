Voorthuizenaar redelijk voorbereid op eventuele oorlog met Rusland

Grijs en kil is het vrijdagochtend rond 11.00 uur in Voorthuizen. De thermometer wijst 2 graden aan. Minstens zo guur is de huidige geopolitieke situatie, nu de Russische beer zijn klauwen uitstrekt naar het westen. Niet voor niets maande Rutte, tijdens zijn eerste grote toespraak als secretaris-generaal, mensen zich mentaal voor te bereiden op een conflict. „Ik zal eerlijk zijn: de veiligheidssituatie ziet er niet goed uit. Het is zonder twijfel de ergste in mijn leven. En ik vermoed ook in dat van u.”

Toch maakt niet iedereen in Voorthuizen zich grote zorgen. Arjen Koetsier (34) uit Uddel vindt de toespraak van de oud-premier zelfs „paniekvoetbal”, zegt hij op de stoep voor de Albert Heijn. Mevrouw Smits (90), die lid is van de evangelische gemeente De Kandelaar, ligt evenmin wakker van de spanningen in het oosten. „Mijn leven is in Gods hand.” De 82-jarige Wil („liever geen achternaam in de krant”), die kerkt in de vrije oud gereformeerde gemeente in Ede, denkt er al net zo over. „Wat helpt het als ik er niet van kan slapen? Ik weet dat er Eén boven staat.”

De Albert Heijn in Voorthuizen. beeld RD

Radio

Defensieminister Ruben Brekelmans waarschuwde mensen enkele dagen geleden bij WNL Op Zondag voor de Russische dreiging. Hij adviseerde mensen zich voor te bereiden op de mogelijke uitval van internet, elektriciteit en de watervoorziening.

Eerder dit jaar riep Rob Bauer, de hoogste militair van de NAVO, burgers al op maatregelen te treffen voor een mogelijke rechtstreekse oorlog met Rusland. „Je moet water in huis hebben, een radio op batterijen en een zaklantaarn. Zodat je de eerste 36 uur kunt overleven”, zei hij in januari tijdens een persconferentie.

De meeste Voorthuizenaren lijken die 36 uur wel te halen. Koetsier heeft „zat in huis”. Hij verwacht het anderhalf tot twee weken vol te kunnen houden zonder boodschappen. Marcel de Jong (61) denkt het zelfs een maand te redden qua eten en drinken. De zeventiger Elly Sterrenberg heeft genoeg eten voor een week of drie, maar haar voorraad drinken is binnen een paar dagen opgedroogd.

Nibudnorm

Minister Brekelmans raadde mensen begin deze week ook aan voldoende contant geld in huis te hebben. Het is namelijk niet ondenkbaar dat het betalingsverkeer door cyberaanvallen ontregeld wordt. In reactie op de uitspraak van de minister verklaarden banken woensdag dat ze komend jaar met een advies komen over onder meer het bedrag aan cashgeld dat mensen zouden moeten hebben. Het huidige advies van de Nederlandse Bank en het Nibud is 50 euro.

Mevrouw Smits redt dat makkelijk, zegt ze. „Ik heb altijd zo’n 250 euro in huis.” Ook Wil haalt de 50 euro cash „met gemak, de 100 euro ook”, maar wil geen exact bedrag noemen. Sterrenberg heeft 40 euro aan contant geld. Haar man heeft bovendien een tientje, voelt hij in zijn broekzak. Het echtpaar haalt de Nibud-norm dus net. Anders is het met Koetsier en De Jong, die beiden geen contant geld in huis hebben.

Tray bonen

Bij Prepshop.nl, een webwinkel die noodpakketten verkoopt, loopt het intussen storm. Door „extreme drukte” is de levertijd op dit moment twee weken, meldt de website. „Dat heb ik twee uur geleden aangepast”, zegt eigenaar Johan Adriaans rond 12.45 uur vrijdagmiddag per telefoon. „Daarvoor was de levertijd vijf tot acht dagen werkdagen. Het duurt langer omdat we pakketten niet op tijd krijgen ingepakt.”

Een noodpakket kopen geeft mensen „een stukje gemoedsrust”, legt Adriaans uit. Eerlijk gezegd vindt hij het in de meeste situaties niet nodig dat mensen zo’n pakket aanschaffen. „Je moet gewoon dingen in huis hebben. Scoor een tray bonen, als er een mooie aanbieding is. Koop dingen die je toch al eet. Een noodpakket is bedoeld om in overstromingsgebied naast je voordeur te zetten.”

De Voorthuizenaren die het Reformatorisch Dagblad sprak, hebben geen noodpakket in huis. Sterrenberg en De Jong hebben er al wel over nagedacht, maar overwegen zelf een pakketje samen te stellen.