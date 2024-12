Man doodt vijf mensen in noorden van Frankrijk

Buitenland

De politie in Noord-Frankrijk heeft een man aangehouden die vijf mensen zou hebben gedood. De lichamen van twee beveiligers en twee migranten werden zaterdag aan het einde van de middag gevonden in Loon-Plage, nabij Duinkerken. Het lichaam van een vijfde slachtoffer werd in Wormhout, zo’n 5 kilometer zuidelijker, aangetroffen.