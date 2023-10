Een man uit Breda is vorige maand opgepakt nadat hij met een vuurwapen en mes het BNNVARA-gebouw in Hilversum was binnengelopen. Hij verklaarde daar dat hij presentator Tim Hofman om het leven wilde brengen, heeft de omroep bekendgemaakt. Het personeel van BNNVARA is maandag op de hoogte gesteld. Ook de VPRO en Human, die in hetzelfde gebouw zitten, zijn geïnformeerd.