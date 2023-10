In Bloemendaal zijn zaterdagavond drie 15-jarige jongens op fatbikes en een e-bike opgepakt. De politie onderzoekt of ze iets te maken hebben met meerdere incidenten in de omgeving Bloemendaal, Haarlem en Velsen waarbij jongeren op dit soort fietsen anderen intimideren, beroven en geweld aandoen. Het gaat om enkele tientallen jongeren, die in wisselende samenstelling opereren.