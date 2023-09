De strafzaak tegen de 21-jarige Aimane T., een familielid van de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi, is opnieuw uitgesteld. Het was de bedoeling dat de rechtbank in Arnhem de zaak woensdag inhoudelijk zou behandelen, maar na uren van verschillende verzoeken van de advocaat van T. en gesteggel over en weer tussen advocaat, Openbaar Ministerie en rechtbank, is besloten de zaak op 12 oktober voort te zetten.