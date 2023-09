Provincie Utrecht: steun Rijk nodig voor woningbouwopgave

„Dat het kabinet demissionair is, betekent als zodanig niet dat het land stilvalt.” Dat concludeert de commissaris van de Koning in Utrecht, Hans Oosters, op het provinciehuis in Den Haag na het uitspreken van de troonrede door koning Willem-Alexander. Oosters vindt het positief dat het demissionaire kabinet wil doorgaan met het stikstofdossier, de regie wil nemen op het gebied van volkshuisvesting en dat in de troonrede de noodzaak van mobiliteit is genoemd.