De parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening hoort volgende week opnieuw een aantal voormalige bewindslieden over hun rol in de aanpak van fraude en misbruik bij uitkeringen en toeslagen. Voor voormalig VVD-minister Henk Kamp wordt het een weerzien met de enquêtezaal; hij werd daar vorig jaar ook al gehoord over de gaswinning in Groningen.