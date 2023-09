Barometer EY: rendement zorgaanbieders daalt fiks

Het gemiddelde rendement van de zorgaanbieders is in 2022 fiks gedaald ten opzichte van een jaar eerder, van 1,9 naar 1,1 procent en van 1494 naar 872 miljoen euro. Mogelijk komt het, als alle gegevens definitief verrekend zijn, zelfs nog beneden de 1 procent uit. Het aantal aanbieders in de rode cijfers is tegelijk meer dan verdubbeld, naar 282, en ook dat kunnen er nog meer worden. Dat zijn enkele conclusies van advies- en accountancyfirma EY, dat weer de jaarlijkse Barometer Nederlandse Gezondheidszorg samenstelde.