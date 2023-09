Gedeputeerde over kanaaldrama: herstel vertrouwen heel belangrijk

„Het herstellen van het vertrouwen is heel belangrijk.” Dat zei de Overijsselse gedeputeerde Martijn Dadema nadat Mona Keijzer de resultaten van haar onderzoek naar het drama rond het kanaal Almelo-De Haandrik had gepresenteerd. De voormalige CDA-politicus sprak als bemiddelaar met alle betrokken partijen in de zaak. Ze maakte tijdens haar presentatie duidelijk dat ze tijdens haar onderzoek veel wantrouwen heeft ervaren onder bewoners die schade aan hun huis hebben opgelopen door werkzaamheden aan het kanaal.