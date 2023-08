Bij een bedrijf in Schiedam heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een explosie plaatsgevonden. Dat gebeurde even na 01.00 uur aan de Koolhovenstraat. Er raakte niemand gewond, meldt de politie. Waardoor de explosie is veroorzaakt en wie daarvoor mogelijk verantwoordelijk is, wordt onderzocht. De politie roept getuigen op zich te melden.