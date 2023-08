De verdwijning van de 33-jarige man uit Apeldoorn, die sinds 18 augustus vermist was en maandag in goede gezondheid werd aangetroffen, is geen misdrijf. Er is geen sprake geweest van een ontvoering of iets dergelijks, zegt een woordvoerster van de politie. Daarmee is de zaak voor de politie afgerond.