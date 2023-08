Een gewaagde, maar mooie stap. Zo noemen politici uit de Provinciale Staten in Overijssel de keuze van Pieter Omtzigt om met een eigen partij mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. „Nu is er een nog grotere kans dat er eindelijk een nieuw politiek geluid komt in Nederland”, zegt fractievoorzitter Carla Evers van de BBB, de grootste partij in Overijssel.