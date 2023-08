VVD-Kamerlid Zohair El Yassini keert na de Tweede Kamerverkiezingen van november niet terug als Kamerlid. Dat schrijft hij op X, voorheen bekend als Twitter. Volgens de VVD’er is het tijd voor „een nieuwe stap in mijn leven”. Hij was ruim zes jaar Kamerlid. Wat hij hierna gaat doen, weet hij nog niet.