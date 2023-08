Er komt in Den Haag geen coalitie tussen de zes partijen Hart voor Den Haag, VVD, Partij voor de Dieren, Denk, SP en CU/SGP, zo meldt verkenner Arie Slob. Er is „onvoldoende vertrouwen” om tot onderhandelen over te gaan, meldt hij in een brief aan de gemeenteraad. Er wordt nu ingezet op gesprekken tussen D66, GroenLinks, PvdA, CDA, Partij voor de Dieren, DENK, SP, CU/SGP en HSP.