Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) vindt het een goede zaak dat de helft van de geneeskundeopleidingen in Nederland af wil van het uitdelen van cum laudes. „Hiermee kunnen we afstappen van het onderwijs als cijferfabriek, waarin slechts studenten met de hoogste cijfers komen bovendrijven”, zegt voorzitter Demi Janssen. „We willen de nadruk leggen op leren, in plaats van op presteren.”