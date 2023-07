Onzekerheid over financiering stikstofaanpak provincies

Het is niet zeker of de 24,3 miljard euro die het demissionaire kabinet heeft gereserveerd voor de provinciale landelijke gebiedsplannen kan worden uitgekeerd, laat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) weten. Begin september besluit de Tweede Kamer welke dossiers pas weer door een nieuw kabinet kunnen worden opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat de Kamer met dit dossier wil doen. Los daarvan krijgen de provincies zeker niet de 58,6 miljard euro die zij denken nodig te hebben voor de uitvoering van hun plannen.