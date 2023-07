In het Brabantse Vessem is vrijdag een drugslaboratorium ontdekt, meldt de politie zaterdag. Twee mannen van 29 en 62 jaar, die aanwezig waren in de loods aan de Kuilenhurk waar het in werking zijnde lab zat, zijn aangehouden. Volgens de politie gaat het om een grote productielocatie die de capaciteit heeft voor het maken van honderden kilo’s harddrugs.