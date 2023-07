De poging om een nieuwe coalitie te vormen in de gemeente Den Haag ligt de komende weken stil. Vanwege de zomervakantie gaat verkenner Arie Slob half augustus verder met zijn werk. De vakantie bemoeilijkt de voortgang van de gesprekken, schrijft hij donderdag. „Daarnaast is ook duidelijk dat iedereen na een zwaar politiek jaar toe is aan een periode van rust en reflectie.”