Breekpunt gezinshereniging is klein onderdeel van migratiestroom

Gezinshereniging voor asielzoekers is maar een klein onderdeel van de totale migratie naar ons land, toch struikelde Rutte IV vrijdagavond over het onderwerp. De premier wilde een stopknop voor een deel van de familieleden van asielzoekers om zo de instroom te beperken. Een maatregel die bijna geen effect zou hebben, volgens professor Tesseltje de Lange, hoogleraar Rechtssociologie en Migratierecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.