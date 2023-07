De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat maandag met de vakbonden FNV en CNV om tafel voor een verkennend overleg over hogere lonen voor werknemers van sociale werkbedrijven. Die toezegging kregen de vakbonden donderdag in het gemeentehuis in Apeldoorn tijdens een cao-actie. Ongeveer honderd werknemers uit de sociale werkvoorziening hielden er een vreedzame sit-in.