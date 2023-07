In eikenbomen zitten steeds minder vaak eikenprocessierupsen. In 8 procent van in totaal 120.000 eiken werden in 2023 eikenprocessierupsen gevonden. Vorig jaar was dat nog 11 procent, vertelt bioloog Arnold van Vliet van Wageningen University & Research (WUR), betrokken bij Kenniscentrum Eikenprocessierups.