In twee weken tijd hebben ruim 600 mensen zich aangemeld als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk Nederland. De organisatie zoekt in totaal 1500 extra vrijwilligers vanwege de druk op de asielopvang. Met name in noodopvanglocaties zijn extra handen nodig, omdat vluchtelingen steeds langer in opvanglocaties verblijven die niet geschikt zijn voor langdurig verblijf.