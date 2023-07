Eigenlijk had ik voor deze week groente­soep (traditioneel) uit de slowcooker (eigentijds) op het programma staan. Door de aanhoudende warmte smolt dat plan als sneeuw voor de zon. Niets mis met groentesoep in de zomer, natuurlijk. Maar een slowcooker die in de keuken een dag lang zachtjes staat te bubbelen: dat is meer iets voor een killere periode.