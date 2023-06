Meditatie: Liefdesgeschenk

Paulus heeft uitnemende openbaringen ontvangen. Hij is opgetrokken in het paradijs en heeft gehoord onuitsprekelijke woorden. Hij blijft echter een mensenkind met een hoogmoedig bestaan. Daarom laat de Heere in Zijn wijsheid toe dat een engel des satans hem kwelt. Deze kwelling noemt hij een scherpe doorn in het vlees. Het is, zegt de kanttekening, een scherpe paal of stekelige splinter of doornachtig hout, dat iemand in de benen of in het vlees steekt.