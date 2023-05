„God vaart voor het oog met gejuich omhoog!” Hemelvaart is dichtbij. Maar voor het zover is, rust de Heere Zijn discipelen toe. Zij moeten weten dat Hij leeft, ook wanneer Hij heengaat. Zij moeten weten dat Hij de Herder van Zijn kudde blijft. Alleen dat zij, Zijn leerlingen in het algemeen en Petrus in het bijzonder, bij de zorg worden ingeschakeld. Hoe Hij dat doet, blijkt uit de vervolgopdracht: Volg Mij!