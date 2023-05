De Gelderse gemeenten Berg en Dal en Heumen vinden het zorgelijk dat bosbranden in die omgeving zich al vroeg in het jaar aandienen. Op 26 april, 2 en 4 mei heeft de brandweer drie beginnende bosbranden daar geblust. Dat er nu al brand ontstaat, zonder dat het voorjaar uitgesproken droog was, baart zorgen bij de burgemeesters van de twee gemeenten.