Het kabinet heeft nog geen overeenstemming bereikt over de Voorjaarsnota. Premier Mark Rutte zei na afloop van een ruim 2,5 uur durend overleg „dat ze een heel eind zijn” maar dat het woensdag in de ministerraad „ook belangrijk wordt”. Vicepremier Wopke Hoekstra gaf eveneens aan dat ze er bijna uit zijn en dat „het geheel op een haar na is gevild”. Inhoudelijk wilde geen van beiden ingaan op de stand van zaken.