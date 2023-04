Mensen die hun zorg hebben geregeld via een persoonsgebonden budget (pgb) hoeven hiervoor binnenkort niet meer elke twee jaar een nieuwe toekenning te regelen. Wijkverpleegkundigen kunnen straks een indicatie voor deze pgb-zorg tot maximaal vijf jaar regelen. Voorwaarde is wel dat er sprake moet zijn van een stabiele zorgvraag en een chronische behoefte aan verpleging of verzorging op basis van de Zorgverzekeringswet.