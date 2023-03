Smakelijk en eeuwenoud

Muhammara, gevulde paprika’s, salade met geroosterd oud brood – wie een beetje thuis is in de keuken van het Midden-Oosten komt smakelijke bekenden tegen in het kookboek ”Haniyé” (uitg. Fontaine, € 33,99). Niet vreemd, want maker Matay de Mayee laat in het boek zien dat de keuken van het volk waar hij toe behoort, de Suryoye, aan de basis staat van heel veel keukens. Het is een prachtig boek, een ode aan de christelijke minderheidsgroep uit het Midden-Oosten. Vol verhalen, recepten en stukjes geschiedenis over de cultuur en de taal (zie p. 44 voor een interview met de auteur).