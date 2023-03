„Het belang van de 1,5 graad is te groot, er is meer klimaatactie en commitment nodig”. Dat zegt minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) via zijn woordvoerder over de conclusie van het IPCC-rapport dat het doel om de aarde niet meer dan 1,5 graad te laten opwarmen uit zicht raakt. Bij de volgende klimaatconferentie in Dubai wil de minister zich ook inzetten om dit doel alsnog te halen.