Het was de grootste ontslagronde in de Oekraïense regering sinds de Russische invasie van een jaar geleden. Eerder deze week stuurde president Volodimir Zelenski vier viceministers, een plaatsvervangend stafchef en vijf regionale gouverneurs de laan uit. De boodschap: corruptie wordt niet getolereerd. En zeker niet in oorlogstijd.