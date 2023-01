Vuurwerkverbod lege huls

Het kan natuurlijk altijd erger. Maar een dode, tientallen gewonden –al dan niet met blijvend oogletsel–, meerdere branden, aanvallen op hulpverleners met (zwaar en illegaal) vuurwerk en de inzet van de Mobiele Eenheid op diverse plaatsen, is best heftig. Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid kan dan wel twitteren dat ze blij is dat het bij de overgang van oud en naar nieuw nergens volledig uit de hand is gelopen, maar wie genoemde incidenten op een rijtje zet en op zich laat inwerken, kan onmogelijk tevreden zijn.