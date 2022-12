De provincies hebben in de stikstofcrisis vooral behoefte aan duidelijkheid van het Rijk, blijkt tijdens een bijpraatsessie in de Tweede Kamer. De provinciebesturen spelen een belangrijke rol in het terugdringen van de stikstofcrisis. Zij bepalen, mede in overleg met boeren of industrie, hoe zij de natuur in hun provincies het beste kunnen herstellen. Waaraan zij precies moeten voldoen, bepaalt het Rijk.