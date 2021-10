Energieleverancier Enstroga vraagt klanten die eerder niet akkoord gingen met een verhoging van de tarieven voor stroom en gas nu vrijwillig over te stappen naar een andere energiemaatschappij. Doen zij dit niet en blijven zij klant met de eerder afgesproken lagere tarieven dan vreest het bedrijf voor zijn voortbestaan, zo staat in een brief die naar klanten is gestuurd.