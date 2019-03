Rechts doet het altijd goed in Ridderkerk

In Ridderkerk is Forum voor Democratie in één klap de grootste partij. Inwoner Lesley Pattipeilohy: „Nederland heeft een ruk naar rechts nodig.”

Op de Ridderkerkse weekmarkt is het een komen en gaan. Mensen lopen een rondje langs de kramen of doen inkopen bij de Albert Heijn. Jörgen van der Pennen (24) uit Hendrik-Ido-Ambacht heeft haast. Hij werkt in de fabriek en wil in zijn pauze gauw een portie kibbeling kopen. „Ik heb op Forum gestemd”, bekent de Zuid-Hollander. „Ik ben het met alle standpunten van deze partij eens.” Van der Pennen is vooral fel tegen de klimaatwet. „Klimaatverandering is al eeuwen aan de gang en nauwelijks te stoppen. De kosten om dingen te veranderen, wegen niet op tegen de baten.” Voorheen stemde de fabrieksarbeider PVV, bij gebrek aan een alternatief. „Maar Wilders zie ik geen land regeren. In tegenstelling tot Baudet. Ik denk dat hij premier kan worden.”

Iris de Bakker (40) overwoog sterk een stem op FVD, maar uiteindelijk ging haar stem naar de ChristenUnie. „Ik wilde graag op een christelijke partij stemmen.” Haar man koos wel voor FVD. „En ons huwelijk is nog steeds goed”, lacht ze. Met name op het gebied van immigratie is de Ridderkerkse het eens met Baudet. „Ik vind al heel lang dat de grenzen dicht moeten.” Maar een reden om níét op FVD te stemmen, is dat deze partij kritisch is op het koningshuis. „Ik ben pro-Oranje. Ook staat Baudets grote mond me tegen.”

Lesley Pattipeilohy (23) is van Molukse afkomst en verbleef tijdens zijn studie economie veel in Indonesië en Oost-Europa. Mede hierdoor beziet hij de wereld door een rechtse bril. Bij de Tweede Kamerverkiezingen stemde hij nog niet op de FVD, omdat hij vreesde dat daarmee zijn stem verloren zou gaan. Dit keer koos hij vol overtuiging voor de partij van Baudet. „Nederland is veels te links geworden. Een rechtse partij is nodig om zaken te veranderen. Vluchtelingen moeten we opvangen in de regio. Normen en waarden moeten weer op de kaart worden gezet.”

Van de Ridderkerkers die woensdag naar de stembus gingen, stemde bijna 21 procent op het Forum voor Democratie. Daarmee is de partij de grootste geworden in de gemeente. Bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen was de PVV nog de grootste. De partij verloor flink: ze haalde 8,2 procent minder stemmen.

Overlopers

Kees van der Duijn Schouten, SGP-fractievoorzitter in de gemeenteraad, vermoedt dat veel PVV-stemmers zijn overgelopen naar de FVD. „De smeuïgheid is blijkbaar een beetje van de PVV af, dus kiezen mensen nu voor de nieuwe rechtse partij.”

Rechtse partijen zijn al langer populair in de Zuid-Hollandse gemeente. In 1994 was Ridderkerk een van de weinige gemeenten met een zetel voor de extreemrechtse partij Centrum Democraten. Later werd het rechtse Leefbaar Ridderkerk in één klap de grootste partij in de gemeenteraad.

De SGP eindigde als tweede partij bij de Statenverkiezingen en kreeg procentueel iets minder stemmen dan de vorige keer. Toch vreest Van der Duijn Schouten geen massale overstap van SGP’ers naar de FVD. „Als je naar het absolute stemmenaantal kijkt, haalden we er iets meer dan de vorige keer. Enkele jaren terug verloren we wat kiezers aan de PVV, maar nu zie je vooral die verschuiving van PVV naar FVD. Onze achterban is redelijk stabiel.”

De populariteit van de FVD verbaast hem niet. „Een paar jaar geleden was het nog bijna taboe om te zeggen dat je een rechtse partij stemde, nu is het meer geaccepteerd.”

Zestigplusser Rien kijkt de opmars van Baudet graag nog even aan. „Roepen kan iedereen, maar nu moet hij eerst aan de bak. Als het hem lukt om zaken te veranderen, stem ik de volgende keer misschien wel FVD.”