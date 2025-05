SGP-bestuur ontraadt motie-Vlissingen over vrouwenstandpunt

Dat maakte de partij vrijdag bekend. Het partijcongres stemt op zaterdag 24 mei over de motie van de Vlissingse plaatselijke kiesvereniging (pkv) ”Wees getrouw”. Die wil dat in de partijbeginselen niet langer afwijzend wordt gesproken over vrouwen in de politiek, maar dat dit vraagstuk aan ieders geweten wordt overgelaten.

Het hoofdbestuur wijst er in zijn preadvies op dat de SGP in 2013 gevolg heeft gegeven aan rechterlijke uitspraken over het vrouwenstandpunt. Strekking daarvan was dat de partij niet mocht verbieden vrouwen op kandidatenlijsten te plaatsen. Daarop paste de SGP het algemeen reglement aan. Een ruime meerderheid van 79 procent van de afgevaardigden op het SGP-congres van 2013 steunde dit voorstel. Het beginselprogramma bleef ongewijzigd.

Lilian Janse

Het SGP-bestuur „erkent en ziet” dat er een spanningsveld is tussen het beginselprogramma en de juridische werkelijkheid, staat in het preadvies. „Het is de bedoeling dat alle besturen binnen de partij hiermee gewetensvol omgaan en een breed afwegingskader hanteren voor de samenstelling van kandidatenlijsten.” Ook wijst het bestuur erop dat de SGP „decentraal is opgebouwd. De lokale en provinciale besturen zijn verantwoordelijk voor de afwegingen die zij maken.”

Kanttekening daarbij is overigens wel dat het Vlissingse raadslid Lilian Janse-van der Weele (52) graag de Tweede Kamer in wil. Hoe daarmee om te gaan is wél een zaak van het landelijk bestuur; dat bepaalt namelijk het opstellen van de kandidatenlijst voor de komende Kamerverkiezingen.

Eenheid

Het hoofdbestuur acht het niet verstandig het „destijds breedgedragen standpunt opnieuw ter discussie te stellen”. De partijleiding onderkent dat er verschillende opvattingen bestaan binnen de SGP. „Die verschillen zijn ook zichtbaar. Deze status quo kan gemengde gevoelens oproepen, maar is een gegeven”, aldus het bestuur. Momenteel zijn er drie vrouwelijke SGP-raadsleden.

„Het bewaren van de eenheid binnen de partij ziet het hoofdbestuur als een zeer belangrijk Bijbels uitgangspunt” SGP-bestuur

Het hoofdbestuur ziet het bewaren van de eenheid binnen de partij „als een zeer belangrijk uitgangspunt”. Ook wil de SGP-leiding „in deze tijd met veel zorgelijke ontwikkelingen” graag alle energie richten „op het uitvoering geven aan onze missie om het zegenrijke van Bijbelse waarden en normen uit te dragen in het publieke domein”.

Een concept van het advies is besproken met de partijadviesraad, aldus het bestuur. De raad heeft „breed draagvlak” voor de gekozen koers en benadrukt dat het belangrijk is om in de partij over het onderwerp in gesprek te blijven. Het hoofdbestuur onderschrijft het belang daarvan „met als doel om elkaar blijvend vast te houden”.