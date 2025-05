PvdD’ers vliegen elkaar in de haren over defensiebudgetten

Militaristisch

Over de noodzaak om dieren te beschermen, zijn ze het binnen de Partij voor de Dieren meestal wel eens. Maar over de vraag hoe we ons land en ons werelddeel militair moeten beschermen, verschillen de dierenbeschermers fundamenteel van mening.

De Amerikaanse president Trump vindt dat Europa op het gebied van defensie zijn eigen broek moet ophouden en niet alleen moet leunen op de Verenigde Staten. De nieuwe geopolitieke verhoudingen plaatsen de linkse partijen voor de vraag of zij ook bereid zijn om extra geld uit te trekken voor de verdediging van ons land. GroenLinks-PvdA heeft die vraag intussen met ja beantwoord. De partij ziet daarin ook een kans om het ideaal van een gezamenlijke Europese defensie een stap dichterbij te brengen.

Ook de Tweede Kamerfractie van de PvdD heeft die ommezwaai gemaakt. „We hebben geen andere keuze dan te investeren in defensie om Europa en Nederland veilig te houden”, zo stond in een persbericht te lezen. Maar naar nu blijkt, is niet iedereen het daarmee eens. De Eerste Kamerfractie voelt zich gepasseerd door deze koerswijziging. Partijoprichter Nico Koffeman zit in de Senaat en wil vasthouden aan de oude partijlijn. En oud-partijleider Marianne Thieme stelde in het dagblad Trouw dat „de militaristische draai” van de fractie „grenst aan kiezersbedrog”.

Oud-PvdD-fractievoorzitter Marianne Thieme. beeld RD, Henk Visscher

In juni houdt de partij een congres. Dan kunnen de PvdD’ers spreekwoordelijk met elkaar op de vuist en elkaar het hok uitvechten. De jongerenafdeling van de partij heeft haar standpunt al bepaald. Die zit op de principiële lijn van de oprichters: „Vrede door wapens is als vlees eten voor dierenwelzijn.”

Rijksgebed

Het Rijksgebed is een informeel initiatief van en voor medewerkers van de rijksoverheid. Diverse ministeries en uitvoeringsinstanties hebben zo’n gebedsgroep. Medewerkers komen geregeld in de lunchpauze bij elkaar om na te denken over de relatie tussen werk en geloof en om met elkaar te bidden voor overheid en onderdaan.

De Kamerbode, het informatieblad voor Tweede Kamerbewoners, maakte onlangs wereldkundig dat ook in de Tweede Kamer sinds een jaar zo’n Rijksgebedgroep actief is en maakte een kleine reportage. Zo’n tien à twintig Kamerbewoners, afkomstig uit diverse fracties, komen om de woensdag bij elkaar voor een gesprek en een groepsgebed.

Kartrekker van het Rijksgebed in de Tweede Kamer is SGP-beleidsmedewerker Ardjan Boersma. Hoe hij het ervaart? „Het mooie is: dit is niet politiek. We gaan dwars door de verschillen heen. Die onderlinge verbondenheid is heel waardevol.”

Agenda

De Tweede Kamer geniet deze week nog van het reces. De eerste vergaderdag staat gepland op dinsdag 13 mei.

In de rubriek Parlementvaria belicht de redactie politiek opvallende zaken vanuit Den Haag.