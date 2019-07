Minister probeert studentenenquête te redden

De Nationale Studentenenquête (NSE) moet blijven, vindt het kabinet. Verantwoordelijk minister Ingrid van Engelshoven doet „er alles aan” om de bezwaren van universiteiten en hogescholen weg te nemen en maakt haast met een wetsvoorstel. Dat moet ervoor zorgen dat de enquête alleen in 2020 een jaar overslaat. Van Engelshoven denkt er zelfs „nadrukkelijk” over de instellingen voortaan te verplichten om mee te doen.

De NSE, die in opdracht van het ministerie wordt gehouden, is met doorgaans meer dan een kwart miljoen respondenten een succes. Het jaarlijkse onderzoek naar de tevredenheid van studenten over hun opleiding is een belangrijke bron voor de nieuwe lichting. Maar ook een instrument voor de instellingen zelf en voor toezichthouders om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken.

Universiteiten en hogescholen klagen onder meer dat door nieuwe privacyregels niet langer duidelijk is of een student wel studeert aan de instelling en opleiding waarover hij of zij de de enquête invult. Van Engelshoven gaat de wet wijzigen om aan de bezwaren tegemoet te komen, liet ze bij monde van collega-minister Arie Slob weten.