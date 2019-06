Minister maakt omslag naar kringlooplandbouw

De landbouw moet op de schop, vindt minister Carola Schouten. Ze wil voortaan zo werken dat niets verloren gaat, zodat overschotten van mest en ander afval verleden tijd zijn. Haar ministerie gaat daarom een groot deel van zijn budget gebruiken om zo’n ‘kringlooplandbouw’ te stimuleren.

Op vijf plaatsen krijgen boeren de ruimte om te experimenteren met bijvoorbeeld nieuwe gewassen, met zelfvoorzienend werken of met zogeheten precisielandbouw. Met dat laatste, waarbij de boer met moderne technologie heel precies kijkt wat een gewas of dier nodig heeft, zijn tien boeren al aan de slag. Als experimenteergebied heeft Schouten de Achterhoek, De Peel, Twente, Flevoland en Noord-Nederland aangewezen.



Schouten gaat kunstmest ontmoedigen. Dat wil ze vervangen door compost en mest uit de buurt. Een veertigtal boeren dat ook aan natuurbeheer wil doen maar te weinig grond heeft, kan aanspraak maken op grond van Staatsbosbeheer.



Van het budget van het ministerie moet bijna een zesde gaan bijdragen aan de overgang naar een kringlooplandbouw, schrijft Schouten aan de Tweede Kamer. Ook geld voor regionale projecten en van de Europese Unie wordt hiervoor ingezet.



De minister presenteert maandag haar plannen voor een duurzamer landbouw. Eerder maakte ze al duidelijk dat we meer voor ons voedsel moeten gaan betalen. Daardoor kunnen boeren hun koers verleggen van zo goedkoop mogelijk naar zo duurzaam mogelijk boeren.



Nu kunnen boeren nog moeilijk opboksen tegen afnemers die het onderste uit de kan willen hebben. Om dat te veranderen, komt er onder andere een "laagdrempelige en onafhankelijke geschillencommissie".