Kabinet ziet af van ruimere stervenswet

Doodswensen van ouderen zijn niet statisch, maar situatieafhankelijk en ambivalent. Daarom is het zaak om antwoorden te vinden op hun problemen, zonder de euthanasiewet te verruimen.

Dat staat in een kabinetsbrief die minister De Jonge (Volksgezondheid) donderdag naar de Tweede Kamer stuurde, in reactie op een eerder die dag verschenen onderzoeksrapport.

Ook het initiëren van een andere wettelijke regeling voor hulp bij zelfdoding wijst het kabinet vooralsnog af.

De Jonge concludeert verder dat het rapport, opgesteld onder leiding van onderzoeker dr. Els van Wijngaarden, de noodzaak voor acties onderstreept. Hij vindt de doodswens waarmee een groep ouderen te kampen heeft ernstig. „We hebben de opdracht om ons tot het uiterste in te spannen om deze mensen de zin ván en de zin ín het leven weer te laten hervinden. Ik beraad mij op wat deze resultaten betekenen voor het kabinetsbeleid”, aldus de brief.

De Tweede Kamerfracties van CDA, ChristenUnie en SGP zijn het met de bewindsman eens. „We moeten stoppen met praten over voltooid leven en gaan zorgen dat mensen, juist wanneer ze zich alleen, verlaten of verloren voelen, aandacht en zorg krijgen”, zei CDA-woordvoerder Van der Molen. Kwetsbare mensen weer levensperspectief bieden, is volgens SGP-leider Van der Staaij de belangrijkste opgave die voortvloeit uit het rapport.

Ouderenbond KBO-PCOB en patiëntenvereniging NPV uitten zich in vergelijkbare bewoordingen. Directeur Vanderkaa (KBO-PCOB) noemde het bizar dat voormalig zorgminister Schippers de opdracht om werk te maken van een maatschappelijke herwaardering van ouderen uit een vorig adviesrapport compleet heeft genegeerd.

De Jonge heeft al het nodige goeds voor hulpbehoevende ouderen in gang gezet, betoogt Vanderkaa. „Hij investeert in geestelijke verzorging. Dankzij hem kan die nu ook in de thuissituatie worden ingezet.”

Veel andere partijen, waaronder VVD, PvdA en GroenLinks, hielden zich donderdag vooral op de vlakte. D66-Kamerlid Dijkstra onderstreepte dat uit het omvangrijke onderzoeksrapport ook blijkt dat er wel degelijk een substantiële groep ouderen is die actief vraagt om stervenshulp.

In haar voornemen om een initiatiefwet in te dienen voor het legaliseren van deze hulp is, aldus Dijkstra, nog niets veranderd. Hooguit binnen enkele maanden staat dat te gebeuren, zei ze donderdag.

Dijkstra wil in tussentijd nog beter uitleggen wat D66 met voltooid leven bedoelt. „Uitgangspunt voor ons is echt de autonome beslissing van de oudere. Het gaat echt gaat over wat iemand van 75 jaar of ouder zelf wenst.”