Ex-topambtenaar Frans Rutten overleden

Voormalig topambtenaar Frans Rutten is donderdag in Rotterdam overleden. Rutten was 84 jaar. Dat heeft zijn familie vrijdag aan het ANP laten weten.

Econoom Rutten was van 1973 tot 1990 als secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken een belangrijk adviseur van de kabinetten-Den Uyl, Van Agt en Lubbers. Hij gold als ”het orakel van Den Haag”, wiens nieuwjaarsartikelen in het economenblad ESB richtinggevend waren voor het te voeren beleid.

Na zijn tijd bij Economische Zaken was Rutten voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1990-1993). Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam was hij bijzonder hoogleraar conjunctuurleer en macro-economische politiek (1973-1999).

Na zijn pensionering werd hij fanatiek rooms-katholiek. Hij voorspelde dat op 11 april 2002 in Noord-Spanje een groot wonder zou gebeuren als aankondiging van de wederkomst van Jezus. Er gebeurde niets, tot teleurstelling van vele meegereisde zieken.