Visserijdagen Urk geschrapt om mineurstemming

De visserijsector op Urk is zodanig in mineur vanwege de brexit en het recente Europese verbod op pulsvissen dat de Visserijdagen 2019 zijn geschrapt. De Visserijdagen worden al tientallen jaren om de twee jaar georganiseerd in mei en trekken vele tienduizenden toeristen.

Aan de Visserijdagen werkt iedereen mee die iets met Noordzeevissen te maken heeft. Maar volgens Eef de Vries van de organisatie staat het hoofd van de „Urker visserman” nu niet naar een feestje. „De sector heeft veel geïnvesteerd in pulsvissen, omdat het duurzaam en milieuvriendelijk is. Ze begrijpen niks van het verbod.” De EU heeft het vissen met stroomstootjes in februari verboden.

„De vissers weten niet hoe ze deze klap moeten overleven. En als er een harde brexit komt, hebben ze ook geen toegang meer tot de Britse viswateren. Dat is de tweede mokerslag voor Urk. Niemand heeft nu zin in vlaggetjes, toeters en bellen”, aldus De Vries.

Of het succesvolle evenement helemaal verdwijnt is nog niet duidelijk. Daarover valt later dit jaar een besluit, aldus De Vries.