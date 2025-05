Oprichter omgevallen cryptobank Celsius 12 jaar cel in om fraude

De oprichter en voormalig topman van de failliete cryptobank Celsius Alexander Mashinsky is veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf. Hij had in december schuld bekend aan beleggingsfraude. De straf werd opgelegd door een rechter in New York en behoort tot een van de langste straffen die voortkomen uit de ineenstorting van de cryptomarkten in 2022.