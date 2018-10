„Los schulden af, voor het te laat is”

Als het over de miljarden euro’s gaat die de Europese Centrale Bank elke maand in de economie pompt, wordt dr. Pieter Gaemers (71) uit Winterswijk ronduit fel. Ontwrichting, totale ontreddering en instorting van het systeem; dáár gaat het volgens hem naartoe.

Banken hebben volgens Gaemers dan ook niets geleerd van de afgelopen crisis. „Ze zijn op dezelfde voet verder gegaan. Nog altijd strijken topbestuurders belachelijk hoge salarissen op. En niet alleen bij ING, die laatst in het nieuws kwam.”

Het grootste deel van zijn leven woonde Gaemers in Leiden, in een huurhuis. Vijf jaar geleden kocht hij voor het eerst in zijn leven een woning. Het is een hoekhuis geworden aan een rustige straat in Winterswijk.

Waarom deze keuze?

„Allereerst vanwege de financiën. Mijn mening is dat als je de God van Israël dient, je geen schulden moet hebben. En als je ze al hebt, dan moet je die zo snel mogelijk proberen weg te werken. In dit land kun je geen huis kopen zonder hypotheek, dat begrijp ik heel goed. Zelf hebben we de stap pas gezet toen er een erfenis van mijn ouders vrijkwam. We kochten dit huis in 2013, in de dip van de huizenmarkt. Dat was een voordeel. Daarnaast zijn huizen in Winterswijk relatief goedkoop. We hoefden maar ongeveer een derde van de koopprijs te financieren.”

Hoe ver bent u met het aflossen van dit deel?

„We hebben het, met Gods hulp, in ruim vier jaar afgelost. Met een mager pensioentje als het onze is dat echt een wonder.”

Hoe komt het dat u als geoloog zo begaan bent met de economische situatie in Nederland?

„Inderdaad ben ik geoloog van beroep. Maar ik kijk graag breder dan alleen mijn vakgebied. Daarnaast maken mijn vrouw Leny en ik deel uit van de Messiaanse beweging. Die levensovertuiging staat niet los van mijn visie op verschillende zaken. In het boek Openbaring lees ik over de opkomst van een groot leider als tegenhanger van Christus, de anti-Messias. Het is mijn overtuiging dat dit gepaard gaat met een economische crisis die haar weerga niet kent. Wat dat betreft moet het ergste nog komen.”

Dat klinkt wel erg pessimistisch.

„Ik ben zeker niet de enige die dit zegt. Veel serieuze economen waarschuwen terecht voor een nog grotere crisis. Het kapitalistische systeem waarin we leven is zó pervers geworden, dat het ten dode opgeschreven is. Neem nu de heer Draghi van de Europese Centrale Bank. Hij creëert miljarden euro’s die niet bestaan. Dat kan op termijn alleen maar leiden tot een grote waardevermindering van de euro. De rente wordt door hem kunstmatig laag gehouden. Al deze zaken ontwrichten het economisch bestel.”

Welke gevaren ziet u zoal?

„Als de wereldeconomie instort, wat zeker binnen afzienbare tijd gaat gebeuren, zal het te laat zijn voor alle mensen die schulden hebben. Die nieuwe crisis zal zó groot zijn dat er geen tijd en geld meer is om af te lossen. Dan zal er totale ontreddering zijn. Christen of niet; het is van levensbelang om van je schulden af te komen.”

De lage rente lokt juist uit om een hogere hypotheek te nemen.

„Dat heeft te maken met het eveneens perverse systeem van de hypotheekrenteaftrek. Die moet zo snel mogelijk naar nul. Het heeft er mede toe geleid dat de prijzen van huizen veel te hoog zijn geworden. Tegelijk trappen veel mensen ook in de val van de grotere luxe die men wil hebben, die eigenlijk boven hun stand is. Velen zetten de tering niet naar de nering.”

Hoe hebt u dat zelf gedaan?

„Door de auto weg te doen toen ik zonder betaald werk kwam te zitten. Nu reizen we voornamelijk met de trein in combinatie met de vouwfiets.”

Wat moet er volgens u gebeuren om een nieuwe crisis te voorkomen?

„Die is niet te voorkomen. Net zoals de opwarming van de aarde een onomkeerbaar proces is, zo is ook het kapitalistische systeem op weg naar de ondergang. Kijk maar naar de schuldenberg van landen. Nederland is een ‘positieve’ uitzondering met een schuld van minder dan 60 procent van het bnp. Zéstig procent! Verschillende Europese landen, met Italië voorop, lopen een groot risico failliet te gaan. De Verenigde Staten hebben een astronomische schuld die elke dag met miljoenen dollars groter wordt. Als de dollar instort, gaat alles mee.

Ja, het klinkt allemaal somber. Tegelijk is het al voorzegd in het Woord van God. Voor hen die de God van Israël mogen dienen, is er een troost: de terugkomst van de Messias. We zullen het misschien zwaar krijgen, maar het is God Die boven alles staat. Hij zal Zijn volk en de gelovigen uit de volkeren niet in de steek laten.”