Rabobank heeft nog geen akkoord voor aanpassing certificaten

Het is Rabobank niet gelukt om genoeg stemmen te krijgen voor een vereenvoudiging van de structuur achter de certificaten die de bank uitgeeft. Aan een raadpleging over de kwestie deden donderdag onvoldoende certificaathouders mee, liet een woordvoerder van Rabobank weten. De houders van minstens twee derde van alle stukken moesten over het plan stemmen, maar dat is niet gelukt.