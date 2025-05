Failliete Zweedse accufabrikant Northvolt staakt productie

Northvolt, de Zweedse fabrikant van batterijen voor elektrische auto’s, stopt in juni met de productie in zijn belangrijkste fabriek in Zweden. Northvolt was Europa’s hoop om een concurrent te ontwikkelen voor de grote batterijfabrikanten uit China, maar het concern had in maart faillissement aangevraagd. De onderneming ging gebukt onder de zwakkere vraag naar batterijen voor elektrische auto’s.