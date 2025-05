AkzoNobel bovenaan lagere AEX na plannen om fabrieken te sluiten

Verder was de stemming op de Europese aandelenbeurzen overwegend negatief. De AEX-index op het Damrak noteerde na het slot 0,7 procent lager op 926,91 punten. De MidKap zakte eveneens 0,7 procent, tot 865,88 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen sloten ook in de min.

Op de financiële markten laaien zorgen op over de grote staatsschuld en het begrotingstekort van de Amerikaanse overheid na een teleurstellend verlopen veiling van nieuwe Amerikaanse staatsobligaties.

De vraag van investeerders naar deze leningen lijkt te zijn afgenomen na de recente verlaging van de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten door ratingbureau Moody’s. Ook wil president Donald Trump forse belastingverlagingen door het Congres loodsen waardoor het begrotingstekort verder dreigt op te lopen.

ABN AMRO hoorde ook bij de winnaars in de AEX en eindigde 0,9 procent hoger nadat de bank door Bank of America van de verkooplijst werd gehaald. ING daarentegen sloot 0,4 procent lager nadat het bedrijf door investeringsbank AlphaValue/Baader op de verkooplijst werd gezet.

Staalproducent ArcelorMittal en zorgtechnologieconcern Philips stonden onderaan in de AEX met minnen tot 3,8 procent. Ook de chipbedrijven ASML, Besi en ASMI kregen verliezen te verwerken, tot 1,2 procent.

Bij de middelgrote fondsen hoorden bouwbedrijf Heijmans en fitnessketen Basic-Fit bij de winnaars, met plussen tot 2,7 procent.

EasyJet noteerde bij het slot 2,6 procent lager in Londen. De Britse luchtvaartmaatschappij leed in de eerste helft van haar boekjaar meer verlies. Het bedrijf rekent wel op een nieuwe recordzomer en op winstgroei in het hele boekjaar.