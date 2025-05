Rechter: Jumbo niet verplicht weer alle Heineken-bier in te kopen

Jumbo verkoopt al decennia bier van Heineken. De partijen hadden hierover nooit iets schriftelijk vastgelegd, maar onderhandelden wel steeds voor het komende jaar of de komende twee jaar over de voorwaarden, die ze vervolgens wel vastlegden.

De rechter oordeelde dat er sprake is van een duurovereenkomst tussen de partijen, maar dat Jumbo die begin vorig jaar heeft beëindigd. Heineken stelde dat de samenwerking daarna op dezelfde voet doorging, maar daar gaat de rechter niet in mee. Nu de overeenkomst is beëindigd, vervalt volgens de rechter ook Jumbo’s verplichting om bier af te nemen.

In 2023 werd Jumbo lid van inkooporganisatie Everest. De discussie tussen Jumbo en Heineken liep afgelopen maart op. Toen nam Jumbo nog maar de helft van de Heineken-bieren in het assortiment op, omdat de keten de inkoopprijzen te hoog vond.

In het geschil voerde Heineken aan dat Jumbo die boycot had ingezet vanwege een prijsconflict tussen Heineken Frankrijk en Everest en dat dit niet mag. Maar die aansluiting bij Everest en de nieuwe onderhandelingen zijn niet waar de rechter in deze zaak over kan beslissen, legt die uit.

De uitspraak richt zich dan ook vooral op de duurovereenkomst, waarvan de rechter wel vindt dat Jumbo die binnen een korte termijn had opgezegd. Dat zou niet passend zijn.

„Er had een passende opzegtermijn moeten zijn om Heineken in staat te stellen de beëindiging van de handelsrelatie voor te bereiden”, schrijft de rechtbank. „Gelet op de grote wederzijdse afhankelijkheid en de lange duur van de overeenkomst, kan ook een aanbod tot (schade)vergoeding aan de orde zijn.” De uitspraak betekent volgens de rechter dat de opzegging door Jumbo van de overeenkomst met Heineken „nog moet worden afgewikkeld”.